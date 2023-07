Conférences d’établissements (CGE et Cdefi), organisations étudiantes (Unef, Fage, BNEI) et collectifs (Pour un réveil écologique, Reses…) appellent les pouvoirs publics à "intensifier leur action" sur la transition écologique, dans une tribune adressée à AEF info le 18 juillet 2023. Après la diffusion de la note de cadrage du MESR (lire sur AEF info), les signataires de la tribune estiment qu’il reste des avancées à concrétiser sur la formation des enseignants et sur les moyens humains et financiers que cette transformation nécessite. Pour accélérer la transformation de l’ensemble des cursus, ils suggèrent de confier à France Stratégie ou à l’Uved la mission de "constituer et animer des communautés de pratiques dans chaque famille de discipline". Enfin, ils souhaitent que l’enseignement supérieur soit intégré à la planification écologique.