Handicap : le gouvernement annonce 150 millions d’euros pour renforcer l'offre médico-sociale des Outre-mer

Dans le cadre du comité interministériel des Outre-mer qui s’est tenu le 18 juillet 2023, le gouvernement annonce qu’un "plan de développement accéléré de l’offre médico-sociale en faveur des enfants et des adultes handicapés" sera déployé, dans la lignée des orientations de la Conférence nationale du handicap, afin de répondre aux difficultés des territoires : accès aux droits, logement, emploi, éducation et formation, accompagnement médico-social. 150 millions d’euros de financements nouveaux seront débloqués par l’État et les "solutions nouvelles porteront en particulier sur les conditions d’accès au travail des personnes handicapées". Par ailleurs, un plan visant à réduire les délais de prise en charge des cancers doit être finalisé début 2024. Pour les cancers du côlon-rectum, du sein, du col de l’utérus et de la prostate, les moyens de prévention et de détection précoce seront doublés en Outre-mer.