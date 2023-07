Un rapport d’information a été adopté le 12 juillet à l’initiative de Catherine Deroche, sénatrice LR et présidente de la commission sociale sur l’évaluation de la loi de 2019 créant la plateforme des données de santé. Ses recommandations portent sur la gouvernance en matière de données de santé et sur leur utilisation secondaire. La création de 65 millions d’espaces numériques de santé, successeurs du DMP, ne s’accompagne pas d’une utilisation de l’outil par les patients et les professionnels, déplore-t-elle. Début 2023, 11 % des ENS sont activés et comportent seulement 2,2 documents par habitant.