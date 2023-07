Si l’académie de Paris a accueilli dans le supérieur 75 % de bacheliers venus d’une autre académie en 2022, celles de Limoges (44,1 %) et Lyon (41,2 %) attirent également une part importante d’étudiants quittant le territoire où ils ont passé leur bac pour continuer leurs études. Du fait d’une offre de formation moins diversifiée, les 6 académies ultra-marines restent sous les 10 %, la Réunion se situant à 10,4 %. Entre 2019 et 2022, au niveau national, cette mobilité géographique augmente de 4,5 points. Elle chute au sein des cursus en travail social (-6,1 points) et en Pass (-1,3 point).