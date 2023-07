Enseignement agricole : le taux de réussite aux examens en légère baisse

À l’issue de la session de juin 2023, l’enseignement agricole affiche à nouveau un taux de réussite inférieur à l’an passé sur l’ensemble de ses diplômes : 83,98 %, contre 86,4 % en 2022 (et 90,4 % en 2021), annonce le Masa le 17 juillet 2023. Dans le détail, le taux de réussite est de :91,18 % pour le CAP agricole95,83 % pour le bac techno84,17 % pour le bac pro75,53 % pour le BTSALe nombre d’apprenants est quant à lui en hausse : 54 221 apprenants se sont présentés aux examens, soit 1 602 élèves de plus que l’an passé, pour 45 535 jeunes diplômés de l’enseignement agricole. Pour rappel, le futur pacte et loi d’orientation et d’avenir agricole, qui vise à renouveler les générations d’agriculteurs (lire sur AEF info), doit aboutir à la présentation d’un projet de loi cet été, après la remise des rapports le 6 juin. Marc Fesneau rencontre aujourd’hui des députés dans le cadre de ce pacte.