"Depuis 2021, nous avons reconverti plus de 1 700 postiers sur des fonctions prioritaires, ce qui permet d’éviter des recrutements, tout en offrant des évolutions de carrière diversifiées et garantes de fidélisation", explique le 17 juillet 2023 à AEF info Laurence Lezier, la directrice de l’évolution professionnelle de La Poste. En 2021, le groupe a créé "Itinéraire balisé" et "Parcours pionnier", des dispositifs dédiés respectivement à un changement de métier et de carrière. Depuis début 2023, le groupe a engagé 700 reconversions contre 560 en 2022, une "industrialisation" de la politique de reconversion interne qui vise à dépasser la barre des 1 000 bénéficiaires en 2024. Cette politique s’appuie sur 38 parcours en alternance et qu’en 2023 deux "écoles" dédiées à la Data et l’IA ont été ouvertes.