GDG Investissements a signé le 12 juillet 2023 l’acquisition "d’un ensemble immobilier d’une surface de plus de 3 500 m² et d’un jardin privé auprès de Sorbonne université", situé au 105 boulevard Raspail dans le VIe arrondissement de Paris, annonce la société dans un communiqué diffusé le 18 juillet. Pour mémoire, dans sa stratégie immobilière 2020, Sorbonne université rappelait qu’elle installerait sur le site de Censier un campus de SHS, qui "permettra, dans le même temps, de rationaliser les surfaces existantes en libérant une surface totale de 33 687 m², citant les locaux du Celsa et de l’UFR de géographie, situés rue Cujas et au 105 boulevard Raspail". S’agissant du 105 boulevard Raspail, le projet de GDG, appelé "Campus Raspail by GDG", prévoit "une programmation de bâtiments totalement flexibles" qui proposera "des salles de cours, un amphithéâtre, des lieux de vie et d’échange", ainsi qu’une "résidence étudiante sociale".