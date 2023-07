À l’issue du Comité interministériel des Outre-mer du mardi 18 juillet, la première ministre Élisabeth Borne valide 72 mesures destinées à améliorer le quotidien des ultramarins. Le volet "Bien grandir en Outre-mer" du rapport comprend plusieurs mesures sur l’école : amélioration de l’apprentissage du français, développement de l’enseignement des langues régionales et application du Pacte des solidarités pour les outre-mer, doté de 50 millions d’euros par an et destiné à financer des mesures sociales comme la gratuité des petits-déjeuners et des manuels scolaires dans les écoles primaires.