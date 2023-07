La commission des finances de l’Assemblée nationale a examiné, ce mercredi 19 juillet, le rapport d’information des députés Daniel Labaronne et Charles de Courson sur "les dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement et de l’accession à la propriété". "La politique du logement coûte cher à la France, pour des résultats qui […] ne sont pas à la hauteur des investissements consentis", assènent-ils. L’effet "inflationniste" des APL les "interroge" notamment. Les deux députés proposent également de supprimer l’exonération d’impôt sur les sociétés dont le logement social bénéficie.