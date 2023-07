L’invitation du MIOM et du MTFP adressée aux organisations syndicales pour le deuxième comité consultatif de l’année, le 19 juillet 2023, portant sur l’extinction de l’indemnité temporaire de retraite avait motivé une demande de report de cinq d’entre elles, le 7 juillet (lire sur AEF info). FO, CGT, FSU, CFDT et Solidaires demandaient notamment "la tenue d’une concertation réservée aux organisations représentatives" pour discuter du mécanisme alternatif à l’ITR. FO, qui avait initié la demande de report, affirme que le ministère a finalement répondu le 11 juillet, informant que la réunion devrait porter sur une "proposition" déjà arbitrée avec Bercy. Le ministère a affirmé, selon FO, que la réunion serait suivie de bilatérales à la demande de chaque syndicat, sans plus de précisions sur cette mise en œuvre. Tous les syndicats participeront donc au comité consultatif du 19 juillet.