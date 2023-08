Licenciement pour inaptitude : l’indemnité de préavis n’est pas due même en cas de non-reprise du paiement du salaire

En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le préavis n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Cette indemnité n’est pas due au salarié dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse même en cas de non-reprise du paiement de son salaire par son employeur à l’issue du délai d’un mois à compter de la visite de reprise. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 5 juillet 2023.