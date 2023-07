"Nous abordons l’évènement avec beaucoup de confiance, même si nous resterons vigilants, match après match, sur les volumes et la qualité des prestations de sécurité privée", déclare Olivier Dimpre, directeur délégué sécurité, sûreté et mobilité au comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby 2023. Près de 6 000 agents de sécurité seront employés pour cette compétition, prévue du 8 septembre au 28 octobre prochain. "Nous avons construit notre stratégie d’achat en plusieurs étapes […] afin d’essayer de réduire les risques liés à des carences éventuelles de prestataires", indique le commissaire général à AEF info. "La Coupe du monde rugby est la première mi-temps des JOP", souligne-t-il. "Elle doit être réussie." Outre le terrorisme et la cyber, il identifie des risques liés à "des velléités de sabotage ou de dégradation" ou de "porter atteinte à la réputation de la France".