Pour disposer d’une vision de l’état de l’alternance en Guyane et favoriser son développement dans le secteur du commerce, la collectivité territoriale de Guyane et l’opérateur de compétences du commerce viennent de signer une convention de partenariat. Conclue pour une période de trois ans, cette convention vise notamment à "faciliter l’intégration des jeunes et l’insertion des publics dits fragilisés à travers le contrat d’apprentissage", rapporte un communiqué de l’Opcommerce en date du 7 juillet 2023.