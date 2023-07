Si les investissements de la DSPR sont en baisse, les dépenses liées aux salaires (et au fonctionnement dans une moindre mesure) ne cessent de croître, note la Cour des comptes dans un rapport sur l’Élysée publié le 17 juillet 2023. Une hausse en partie due à l’augmentation des effectifs de cette direction et aux mesures salariales selon l’Institution qui appelle à poursuivre "la réduction de l’utilisation d’heures supplémentaires, qui demeure massive" et "concrétiser son caractère transversal, pour créer un esprit commun au-delà des cultures de corps et renforcer les mutualisations entre fonctions".