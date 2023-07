La Métropole de Lyon lance son premier plan de lutte contre les discriminations à l’emploi. Il sera piloté par son service Promotion de la diversité et lutte contre les discriminations en lien avec un membre désigné de la Direction Insertion et Emploi. 100 000 € sur deux ans lui seront consacrés. Selon Michèle Picard, V.-P. déléguée à la lutte contre les discriminations et l’égalité femmes hommes, il devrait être mis en pratique et présenté dès l’automne 2023. Les missions locales et Pôle emploi seront sollicités pour "former et outiller les conseillers à la lutte contre les discriminations".