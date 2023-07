La substitution entre les dispositifs de partage de la valeur et les salaires "est le point central pour déterminer leur efficacité", estime le CAE, dans une note publiée le 18 juillet 2023. La substitution varie selon les dispositifs : "contrairement à la participation obligatoire, […] l’intéressement et la PPV sont plus propices à la substitution étant donné leur plus grande souplesse et le caractère volontaire de leur implémentation". Le CAE préconise "d’adosser le nouveau système de partage de la valeur à une formule unique, liée au profit de l’entreprise facilement observable".