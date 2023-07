Le développement massif du CPF depuis 2019 s’est accompagné d’une flambée des tentatives de fraudes et autres démarchages intempestifs. En plus de démarches de régulation voulues par les pouvoirs publics, la loi du 19 décembre 2022 est venue renforcer les capacités d’action de la CDC pour lutter contre ces pratiques. Un projet de décret vient préciser une partie des modalités de mise en œuvre de ses dispositions en matière d’organisation des contrôles et de sous-traitance sur Mon Compte Formation, mais aussi d’échanges d’informations entre la CDC et les autres administrations publiques.