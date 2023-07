Alors que la formation à la transition écologique au sein de la fonction publique de l’État, lancée en automne 2022, continue de se déployer, le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a lancé ce 18 juillet 2023 à l’AP-HM celle des personnels de la fonction publique hospitalière. Constituée de quatre modules, elle ambitionne de former, d’ici fin 2024, l’ensemble des 6 500 directeurs d’hôpital, d’établissement sanitaire, social et médico-social, et de soins ainsi que les présidents de commission médicale d’établissement, puis, à l’horizon 2027, le 1,9 million d’agents de la FPH.