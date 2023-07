"La prévention primaire doit […] disposer de moyens importants pour s’installer dans nos organisations de travail et se traduire concrètement pour les salariés et les employeurs", insiste Laurent Pietraszewski dans une tribune publiée par AEF info, le 18 juillet 2023. Selon l’ancien secrétaire d’État chargé des Retraites et de la Santé au travail, le futur Fonds d’investissement pour la prévention de l’usure au travail répond à cet enjeu. Mais ce FIPU "est bien plus que cela", estime-t-il, ce dispositif devant faire l’objet d’un décret restant à paraître signant "le grand retour des critères ergonomiques dans la négociation sociale en évitant soigneusement les écueils de feu le C3P". Laurent Pietraszewski en appelle aujourd’hui aux branches professionnelles qui ont "tout intérêt à mettre en œuvre et réussir cette négociation pour se faire financer leurs actions et répondre aux demandes des entreprises" et aux besoins des travailleurs. "Si les branches s’en emparent, le FIPU pourrait devenir le point d’équilibre entre organisations patronales et syndicales qui s’opposent depuis 2014 sur les critères ergonomiques de pénibilité et leur prise en compte", avance l’actuel dirigeant du cabinet GRENEL Stratégie et Management.