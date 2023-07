L’Andès (Association nationale des docteurs) a renouvelé son bureau et a réélu Linda Lahleh, docteure en droit, à sa présidence, lundi 17 juillet 2023. Par ailleurs, l’association formule plusieurs priorités pour 2023-2024 parmi lesquelles : "promouvoir le doctorat et améliorer son attractivité", "mettre en avant les carrières des docteurs en renforçant leur visibilité et en mettant en lumière leur diversité" et "accompagner les réflexions et les évolutions réglementaires pour renforcer la qualité et la reconnaissance du doctorat".