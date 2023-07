Julie Mercier prend la tête de la nouvelle direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes

Julie Mercier est nommée directrice des entreprises et partenariats de sécurité et des armes, en conseil des ministres, jeudi 13 juillet 2023. Issue du SGDSN et du ministère des Armées, elle prendra ses fonctions lundi 17 juillet. Tout juste créée, la Depsa rassemble la DPSIS , jusqu’alors dirigée par le préfet Olivier de Mazières, et le SCAE . Elle est chargée de piloter les relations du ministère de l’Intérieur avec la sécurité privée, les industriels et les collectivités (lire sur AEF info).