En complément du portail cartographique mis en ligne mi-mai (lire sur AEF info), le ministère de la Transition énergétique met à disposition des élus un "guide de mise en œuvre de la territorialisation et de la planification des énergies renouvelables". Publié jeudi 13 juillet 2023, le document présente le principe des zones d’accélération (prévues par la loi d’accélération des énergies renouvelables), précise le calendrier et recense l’ensemble des outils qui faciliteront les démarches des élus, explique le ministère. Lequel propose en parallèle des "fiches synthétiques" sur les différents types d’ENR, réalisées par l’Ademe et qui détaillent "atouts de telle ou telle énergie, grandes étapes du projet, idées reçues, retours d’expérience…". "Chaque territoire pourra alors personnaliser ses zones d’accélération selon ses besoins et ses spécificités", fait valoir le ministère.