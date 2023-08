La CAF du Rhône et Forum réfugiés ont signé le 6 juillet 2023 une convention partenariale afin de valoriser leur coopération dans l’accompagnement des bénéficiaires de la protection internationale. Elle sera reconduite tacitement chaque année. Son principal objectif sera de "fluidifier le traitement des droits des allocataires réfugiés et d’assurer le continuum du parcours d’intégration organisé par les pouvoirs publics et l’intégration sociale facilitée par la CAF", précise la caisse du Rhône à AEF info. Les partenaires s’engagent notamment à "faciliter l’accès aux droits CAF, informer et orienter vers les structures et dispositifs d’action sociale". "Un groupe spécifique de gestionnaires CAF sera dédié au traitement des dossiers. Nous adaptons sa mobilisation en fonction du volume de dossiers réfugiés à traiter", complète Heikel Abdelmoula, directeur des prestations à la CAF du Rhône.