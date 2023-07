Après avoir renouvelé sa gouvernance, le Carif-Oref Occitanie a défini de nouvelles orientations stratégiques pour les trois prochaines années. Le centre a pour ambition de "constituer le lieu de collecte exhaustive de l'offre de formation, de consolidation et de synthèse de l'ensemble des données et analyses concernant l'emploi, la formation, l'apprentissage, le développement des compétences, l'orientation professionnelle et l'insertion en région Occitanie". Il veut également "faire évoluer le système de gouvernance pour favoriser l'atteinte partenariale de l'ensemble des orientations".