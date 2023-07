Trois projets de décret relatifs à la LFRSS du 14 avril 2023 sont actuellement soumis pour avis auprès du conseil d’administration de la Cnaf. Le premier vise les articles 18 et 25 de la loi qui contiennent des dispositions relatives aux minima de pension, à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, à la pension d’orphelin et à l’assurance vieillesse des aidants. Le deuxième vise les articles 10, 13 et 14 relatifs aux versements pour la retraite et aux trimestres de majoration de durée d’assurance éducation et le troisième porte sur articles 10, 11, 22 et 23 relatifs notamment à la surcote et à la prise en compte des stages d’insertion dans l’emploi pour la durée validée.