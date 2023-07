RESSOURCES HUMAINES ÉPARGNE SALARIALE. Un arrêté du 6 juillet 2023 porte agrément de l’accord relatif à l’épargne salariale mis en place le 12 avril 2022 au sein de la branche des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager et de son avenant n° 1 du 11 avril 2023. PLATEFORMES. Une décision du 10 juillet 2023 du directeur général de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi...