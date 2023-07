La Première ministre, Élisabeth Borne, et le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, ont dévoilé, ce mardi 18 juillet, les 72 mesures retenues lors du Comité interministériel des outre-mer. Un plan qui porte sur une pluralité de problématiques, dont celles du logement et de l’aménagement. Le gouvernement entend résoudre "le désordre foncier" pour accélérer la production de logements. Et souhaite imaginer de nouvelles solutions d’habitat temporaire pour accompagner la résorption des bidonvilles dans les territoires les plus déficitaires en logements que sont Mayotte et la Guyane.