Isabelle Richard, PU-PH en médecine physique et réadaptation, est depuis le 17 octobre 2022 directrice de l’École des hautes études en santé publique. Dans une interview à AEF info, le 12 juillet 2023, elle souligne "le bon fonctionnement" de l’école, et son modèle financier "pertinent et satisfaisant". Elle se réjouit de l’entrée de l’EHESP dans l’EPE université de Rennes, "qui marche bien" et estime "sage que la fusion avec l’EN3S ne se soit pas faite". Isabelle Richard revient enfin sur la réforme de la haute fonction publique, avec son tronc commun "perfectible", et sur l’attractivité des formations de fonctionnaires, qui nécessite de travailler sur la communication.