Bien que prévues dans les textes, les marges d’autonomie des établissements "ne cessent d’être rabougries par la pratique", constate la mission d’information sénatoriale sur l’autonomie des établissements scolaires dans son rapport, le 12 juillet 2023. En cause : des réformes éducatives "financées sur les marges d’autonomie des établissements" et "la multiplication des injonctions descendantes". Les sénateurs s’interrogent aussi sur l’évaluation des établissements, dont ils dressent un bilan "mitigé". Enfin, "l’école du futur" et le CNR éducation ont été mis en place "de manière désordonnée".