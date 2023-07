Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics depuis mai 2022, est nommé ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le 20 juillet 2023 dans le nouveau gouvernement d’Élisabeth Borne. Il succède à Pap Ndiaye qui sera resté un peu plus d’un an à la tête du MEN. Gabriel Attal a été secrétaire d’État à la Jeunesse auprès de Jean-Michel Blanquer entre 2018 et 2020, chargé notamment du SNU. Par ailleurs, Carole Grandjean est maintenue comme ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels.