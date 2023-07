Moyens des ministères : les lettres de cadrage définissent l'ampleur des économies sur 2013-2015. Un audit de la RGPP à la rentrée 2012

« Les créations d'emplois seront réservées à l'enseignement, la police, la gendarmerie et la justice. Des efforts de -2,5 % par an sur les autres secteurs seront donc nécessaires afin de respecter cet objectif de stabilité. Ces efforts porteront sur l'ensemble des ministères, y compris sur les ministères qui interviennent dans un domaine prioritaire, pour leurs emplois situés en dehors de ce champ », indiquent les services du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, dans un communiqué diffusé jeudi 28 juin 2012. Le Premier ministre vient d'adresser à l'ensemble des membres du gouvernement les lettres de cadrage concernant le projet de loi de finances triennal (2013-2015) et le projet de loi de finances 2013 qui seront discutés au Parlement à l'automne prochain. Matignon rappelle que « les effectifs de l'État connaîtront une stabilité globale » au cours des trois prochaines années, conformément à l'engagement de campagne du président de la République, François Hollande, et aux orientations validées lors du séminaire gouvernemental sur les finances publiques, lundi 25 juin (AEF n°211936).