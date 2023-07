Face au climat qui change et à la raréfaction de la ressource en eau, c’est à "une stratégie déterminée de réduction des prélèvements" qu’appelle la Cour des comptes, en publiant ce 17 juillet son rapport sur "la gestion quantitative de l’eau en période de changement climatique". Stratégie qui impose de revoir le financement public de l’eau et à mettre en place, "partout où cela est possible", la tarification progressive de l’eau. Une mesure contenue dans le plan eau dévoilée par le gouvernement en mars dernier, et sur laquelle le Cese devra émettre des recommandations.