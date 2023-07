Validée par les parlementaires (lire sur AEF info) et présentée en Conseil des ministres jeudi 13 juillet 2023, la nomination de Sylvain Waserman comme président du conseil d'administration de l’Ademe fait l’objet d’un décret publié au JO le 14. De ce fait, il quitte ses fonctions au cabinet de conseil en transition écologique Acting 4 a sustainable world qu'il a créé en 2022, à la fin de son mandat de député. Succédant à Boris Ravignon, Sylvain Waserman assure vouloir porter un "message d’action, de mobilisation et d’espoir" autour d’un "objectif commun", "atteindre la neutralité carbone et accompagner notre société vers un modèle plus sobre et plus durable". "Ensemble, nous y parviendrons", assure-t-il, convaincu que "la transition écologique se joue d’abord sur les territoires avec l’ensemble des acteurs : collectivités territoriales, acteurs économiques et citoyens".