Le plafond prévisionnel des dépenses pour 2024 de la mission "sécurité" atteindra 16,3 milliards d’euros, soit 500 millions d’euros de plus que dans le cadre de la loi de finances initiale 2023, selon un document publié par le ministère de l’Économie et des Finances, le 16 juillet 2023. Cette hausse doit permettre des investissements dans les équipements, le numérique, ainsi que le renforcement de la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique, conformément à la trajectoire prévue par la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur.