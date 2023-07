Dans les programmes grande école post-prépa des écoles de commerce françaises, on compte en moyenne 4,1 professeurs permanents pour 100 élèves en 2022, selon les informations collectées via un questionnaire AEF info-Challenges. Si l’on ajoute les enseignants non permanents, le ratio passe à 13,6 enseignants pour 100 élèves. La part de professeurs permanents est de 30 % en moyenne, avec deux administratifs pour un académique permanent. Retrouvez le détail par école, et les témoignages de Philippe Monin, directeur académique de Grenoble EM, et Michel Baroni, doyen de l’Essec.