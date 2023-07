Alors que la question du modèle social du travail de plateforme reste prégnante en France, la Dares publie ses conclusions en la matière le 18 juillet 2023. Les auteurs d’une note dédiée au sujet montrent que si le travail de plateforme bouscule le salariat, il ne semble pas "proposer de modèle d’emploi plus satisfaisant en termes de conditions de travail et d’emploi". Marqué par la précarité et les inégalités, le modèle se heurte également "à la difficulté de penser de nouveaux dispositifs de protection sociale proposant une couverture satisfaisante des risques pour les travailleurs".