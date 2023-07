Mise en place d’un télétravail plus pérenne, amélioration des services offerts aux salariés, mesures favorisant l’équilibre des temps de vie… Depuis quelques années, les entreprises redoublent d’efforts pour s’adapter au rythme de vie de leurs collaborateurs et leur offrir des conditions de travail optimales. Chez Saretec, entreprise de 1 800 salariés spécialisée dans l’expertise et la gestion en assurances, si une nouvelle raison d’être a été définie afin de mieux accompagner les collaborateurs en matière de qualité de vie au travail, la stratégie de l’entreprise est de "proposer de nouvelles pratiques sans contrainte", explique à AEF info Stéphanie Sebbagh-Signoret, sa DRH, en juillet 2023. Elle détaille comment a été construite la politique RH de l’entreprise afin d’offrir le plus de liberté possible, tout en posant les jalons d’une nouvelle forme de relation au collaborateur.