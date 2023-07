Le lancement de la plateforme "Mon Master", le "socle de connaissances et compétences" sur la transition écologique, l’orientation des jeunes vers les "métiers d’avenir" figurent parmi les principaux chantiers lancés par Sylvie Retailleau, nommée ministre de l’ESR en mai 2022 et reconduite une seconde fois à ce poste le 20 juillet 2023, alors qu’une partie du gouvernement est remaniée. AEF info revient sur ses principaux chantiers sur la formation, les diplômes et l’orientation. Deux autres dépêches sont publiées sur les fils d’AEF info "Enseignement supérieur" et "Recherche et Innovation".