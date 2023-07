Réviser les critères de bonifications, étendre des dispositifs incitatifs existants dans les "académies à faible attractivité" à Mayotte et à la Guyane, accentuer l’aide au logement pour les personnels d’outre-mer affectés en métropole, faciliter les flux des mobilités entre collectivités d’outre mer et métropole : ce sont quelques-unes des 13 recommandations formulées par la médiatrice de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur, dans son rapport "Apprendre à vivre ensemble", publié le mercredi 19 juillet 2023.