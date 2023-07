Le pôle de compétitivité fusionné Terralia-Pass devient Innov’Alliance

Un an après leur fusion (lire sur AEF info), les pôles de compétitivité Terralia et Pass s’entendent sur leur nouveau nom : Innov’Alliance. Dévoilée mardi 23 juin 2020, la nouvelle identité se double de "nouvelles ambitions à échéance 2022" : "accompagner la transition écologique et technologique de l’agriculture au service" des filières industrielles du pôle (alimentation, cosmétique, ingrédients santé et compléments alimentaires, et parfums et arômes). À cette date, le réseau, qui rassemble 440 adhérents, espère compter 600 membres, "particulièrement des entreprises innovantes et des acteurs de la R&D ". Le pôle souhaite aussi "accompagner plus de 300 nouveaux projets en R&D". Pour y parvenir, il annonce notamment un renforcement de ses 3 bureaux (Avignon, Grasse et Lyon) et le lancement de nouveaux outils, dont un "programme d’accompagnement des start-up de la naturalité".