L’année 2022 a été marquée pour la présidence de la République par un important renouvellement du personnel, avec pas moins de 291 départs et 271 recrutements, renseigne la Cour des comptes dans son rapport sur les comptes et la gestion des services de la présidence de la République, publié le 17 juillet 2022. Elle précise également que le budget alloué à l’Élysée pour l’année 2022, et fixé par la loi de finances, "s’est élevé à 105,3 M€, un niveau stable depuis 2018", tandis que les dépenses ont été revues à la hausse, avec "113,4 M€ en crédits de paiement".