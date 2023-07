Invité d’honneur les 13 et 14 juillet 2023, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a conclu avec Emmanuel Macron une feuille de route des relations diplomatiques franco-indiennes pour les 25 prochaines années. Elle comprend un volet "mobilité étudiante", la France s’engageant notamment à accueillir 30 000 étudiants d'ici 2030 et à délivrer des visas Schengen de cinq ans aux Indiens ayant obtenu un diplôme de master dans un établissement reconnu par la France. Les deux pays veulent faire avancer la "reconnaissance mutuelle des diplômes" et favoriser les partenariats entre établissements.