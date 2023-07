"Accompagner la mutation des besoins des acteurs culturels en adaptant l’actif de formation initiale et continue de la filière" : c’est l’objectif du projet Ficction, lauréat "culture" début juin 2023 de l’AMI France 2030 "Compétences et métiers d’avenir" (CMA), pour un montant de 6,5 M€ sur cinq ans et coordonné par université Côte d'Azur. En partenariat notamment avec les trois universités de la région Paca, elle espère "doubler, voire tripler, à horizon 2030", le nombre d’étudiants formés aux métiers des industries culturelles et créatives sur l’ensemble du territoire régional.