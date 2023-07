Mission Gillet et ses conséquences opérationnelles, recherche à risque, mission sur la recherche biomédicale, PUI, déploiement des PEPR, revalorisation de la rémunération des doctorants, etc. Alors que Sylvie Retailleau, nommée ministre de l’ESR le 20 mai 2022 (lire sur AEF info) puis reconduite dans ses fonctions en juillet de la même année (lire sur AEF info), est confortée dans son poste de ministre de l’ESR dans le gouvernement après un remaniement "technique", jeudi 20 juillet 2023, AEF info dresse un bilan de sa première année et fait le point sur les chantiers qui l’attendent.