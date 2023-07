Avignon université a inauguré sa "Villa créative", mardi 11 juillet 2023, avec l’installation du Conservatoire national des arts et métiers Paca au sein d’un pavillon des arts et métiers. Le Cnam Paca est le premier partenaire à investir ce site universitaire hybride de formation, création, innovation, expérimentation et recherche, qui vise un rapprochement des mondes académique, de la recherche et de l’entrepreneuriat autour de l’axe de spécialisation "culture, patrimoine, sociétés numériques" de l’université (lire sur AEF info). Lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt SUR du PIA 3, la "Villa créative" ouvrira ses portes au public en 2024. Cinq autres résidents permanents sont attendus dans les lieux : le Festival d’Avignon, le service de la formation tout au long de la vie d’Avignon université, l’École des Nouvelles Images, le Frames Festival et la French Tech Grande Provence.