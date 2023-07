La médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, Catherine Becchetti-Bizot, émet six recommandations sur l’enseignement supérieur privé, pour clarifier l’offre de formation et ainsi sécuriser le parcours des étudiants, dans son rapport portant sur les saisines de 2022, rendu public le 19 juillet 2023. La médiatrice estime en effet nécessaire d’avoir un "cadrage juridique plus clair par le ministère". Parmi ses recommandations : "rendre davantage lisibles et visibles" les informations relatives à la nature des titres et diplômes.