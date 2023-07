"La mission Enseignement scolaire connaîtra une hausse historique sur 2 ans, et la plus forte progression en 2024 avec une hausse de 3,9 Md€", souligne le ministère de l’Économie et des Finances dans un document détaillant les plafonds de dépenses du PLF 2024, publié le 16 juillet 2023. La mission Enseignement scolaire avait augmenté de 3,7 Md€ en 2023 (lire sur AEF info). Avec ce budget, le gouvernement entend notamment "poursuivre et amplifier la revalorisation des rémunérations des professeurs grâce à la mise en œuvre du 'pacte' enseignant à compter de la rentrée 2023". Autres postes de dépenses : la revalorisation des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), les gratifications des stagiaires de l’enseignement professionnel, le lancement des mesures de la Conférence nationale du handicap et une amélioration de la rémunération des personnels administratifs et techniques.