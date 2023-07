Six mois après le début de l’année 2023, le cabinet de conseil LHH publie une étude répertoriant les budgets NAO des entreprises françaises (1). Ces dernières ont d’ores et déjà prévu de consacrer 4,7 % de leur masse salariale aux augmentations (+1,7 % vs 2022), dans un contexte de forte inflation. Une tendance confirmée par une étude du cabinet Mercer (2) qui table sur un niveau d’augmentation médian du salaire de base de 4,95 %. Selon LHH, près de la moitié (45 %) des entreprises complète ces mesures par une prime de partage de la valeur et d’autres types de primes dans 3 entreprises sur 4.