Légion d’honneur du 1er janvier 2019 : qui sont les personnalités de l’ESR promues ?

Béatrice Gille et Marie-Danièle Campion, rectrices de régions académiques, Olivier Laboux, président de l’université de Nantes et VP de la CPU, Yves Poilane, directeur de Télécom ParisTech, Alfred Grosser, politologue, Antoine Prost, historien, Xavier Darcos, Marisol Touraine, Roger-Gérard Schwartzenberg, anciens ministres, font partie des promotions de la Légion d’honneur du 1er janvier 2019. Six décrets du 31 décembre 2018 listent les personnes promues. Voici la liste concernant l’enseignement supérieur et la recherche.