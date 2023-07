Un an après la création de son GIP pour lutter contre les déserts médicaux (lire sur AEF info), le conseil régional Occitanie a recruté 66 professionnels de santé (sages-femmes, infirmiers en pratique avancée, secrétaires médicales) dont 44 médecins généralistes, ouvert 11 centres de santé dans lesquels plus de 50 000 patients ont été soignés, indique la collectivité le 13 juillet 2023, profitant de l’annonce le même jour du plan anti-déserts médicaux du gouvernement (lire sur AEF info). L’objectif du dispositif "Ma santé, ma région" est de recruter 200 professionnels de santé d'ici 2028 et d’ouvrir dix centres de santé par an pour "qu’aucun habitant ne soit à plus de 15 minutes d’un professionnel de santé". 80 % du territoire est en tension ou en désert médical, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines.